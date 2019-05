Incidente in via Grandi a Como, camion ribaltato: caos traffico

Incidente stradale a Como in via Grandi, all'incrocio con viale Roosevelt: per cause in corso di accertamento un camion si è ribaltato.

Secondo quanto appreso, il mezzo ha fatto tutto da solo e non ci sono altri veicoli coinvolti. E' successo verso le 12.30 di lunedì 27 maggio 2019.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e il mezzo, la polizia locale per regolare il traffico, oltre ad ambulanza e automedica per soccorrere il conducente, un ragazzo di 24 anni che, secondo le prime informazioni, sarebbe però riuscito ad uscire da solo dal mezzo. E' stato comunque portato in ospedale in codice verde per accertamenti, le sue condizioni non desterebbero dunque preoccupazioni.

Ripercussioni sulla viabilità della trafficata arteria: per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo la polizia locale ha temporaneamente chiuso via Grandi per le auto che provenivano dallo stadio deviandole su via Milano.