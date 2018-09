Incidente a Como tra moto e camper: caos traffico in via per Cernobbio

Incidente stradale a Como, all'inizio di via per Cernobbio provenendo da via Borgovico, nella tarda mattinata di sabato 29 settembre 2018, poco prima di mezzogiorno: per cause in corso di accertamento un camper e uno scooter si sono scontrati.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi allertati in codice giallo per assistere il motociclista, finito a terra: automedica e ambulanza della croce azzurra hanno prestato le prime cure all'uomo, un 30enne, poi portato in ospedale.

Sul posto anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi che permetteranno di ricostruire dinamica e cause dell'incidente e per governare il traffico, con la strada parzialmente chiusa in direzione di Cernobbio per permettere i soccorsi.