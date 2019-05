Incidente a Ponte Chiasso, motociclista ferito in via Bellinzona

Incidente auto-moto a Ponte Chiasso (Como) in via Bellinzona. La peggio è toccata al motociclista, un uomo di 35 anni, sbalzato a terra dopo l'urto con la vettura. E' successo verso le 18.30 di martedì 7 maggio 2019.

Subito sono stati chiamati i soccorsi: sul posto è arrivata la croce rossa di Cernobbio: secondo quanto appreso, l'uomo ha riportato vari traumi. E' stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde. Dinamica al vaglio della polizia locale di Como intervenuta per i rilievi e per gestire il traffico che ha subito alcuni disagi.