Incidente a Como: 3 feriti, traffico bloccato in via Ambrosoli

Incidente nella tarda mattinata di mercoledì 18 aprile 2018 a Como in via Ambrosoli. Per motivi al vaglio delle forze dell'ordine due auto si sono scontrate all'altezza del civico 11, proprio all'incrocio con via Aldo Moro. La zona è quella vicino al distributore di benzina di viale Giulio Cesare.



Secondo le primissime informazioni, sarebbero 3 le persone coinvolte, un uomo di 78 anni, una donna di 82 e una terza persona di cui al momento non si conoscono le generalità. Sul posto è arrivata un'ambulanza della croce rossa di Lipomo allertata in codice giallo. Lievi le ferite riportate. Intervenuta anche una pattuglia della Questura di Como per i rilievi.

Disagi per il traffico della zona, rimasto bloccato per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine.