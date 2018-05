Incidente a Como, scontro auto-moto in via Valleggio: un ferito grave

Incidente a Como poco prima delle ore 8.30. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Valleggio (zona università). Ad avere la peggio è stata la perspona in sella alla moto che è rimasta ferita in modo grave. Sono intervenute sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Como e un'automedica. Il motociclista è un uomo di 69 anni. La polizia locale è intervenuta per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi del sinistro stradale al fine di stabilire le responsabilità di quanto accaduto. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi da parte dei vigili.