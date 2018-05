Incidente a Tavernola, auto contro moto: gravissimo un uomo

Gravissimo incidente alle prime luci dell'alba di domenica 13 maggio 2018 a Como, nella frazione di Tavernola. Intorno alle 6: per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate in via Asiago.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, allertati in codice rosso, quindi con la massima gravità: secondo le primissime informazioni, è rimasto ferito gravemente un uomo, di cui al momento non si conosce l'età.

Come si vede nella foto inviata da un nostro lettore, in via Asiago sono arrivate ambulanza e automedica ma le condizioni del ferito sono apparse subito tali da richiedere l'intervento dell'elisoccorso del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ferito è stato portato all'ospedale di circolo di Varese in elicottero.

Allertati anche i carabinieri di Como per i rilievi.