Incidente a Como, scontro auto-moto a Tavernola: ferito un anziano

Incidente in via Asiago a Como (quartiere di Tavernola) poco prima di mezzogiorno del 7 novembre 2018. Uno scooter e un'auto si sono scontrati in corrispindenza della rotatoria davanti al Bennet. Un uomo di 84 anni è rimasto ferito. Inizialmente si è temuto per il peggio ma dopo i primi soccorsi prestati dagli uomini dell'ambulanza della Croce Rossa di Como e del medico del 118 si è potuto constatare che l'anziano non era in pericolo di vita. E' stato comunque trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como. Inevitabili i disagi alla viabilità.