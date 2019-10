Como, si schianta contro il muro: 89enne soccorso sulla statale per Lecco

Incidente a Como intorno alle 10 del 9 ottobre 2019 lungo la Statale per Lecco. Un uomo di 89 anni è rimasto ferito dopo che la utilitaria sulla quale viaggiava si è schiantata contro un muro a destra della corsia che da Lora porta verso il centro città. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica per soccorrere l'anziano che, in un primo momento, è sembrato essere rimasto ferito in modo grave. In realtà l'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita: è stato trasportato in codice giallo (media gravità) all'ospedale.

Per getire il traffico causato dall'incidente e per effettuare i rilievi utili a stabilire la dinamica e le responsabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como.