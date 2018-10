Incidente nella notte a Como, auto ribaltata in viale Rosselli: 3 ragazzi feriti

Incidente stradale nella notte tra sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 a Como in viale Rosselli. Un'auto, con a bordo 3 ragazzi, si è ribaltata intorno alle 4, all'altezza del civico 13, dunque praticamente all'altezza dell'incrocio con via Recchi in zona Carrrefour. Da accertare le cause dell'incidente.

In un primo momento si è temuto per le condizioni dei feriti tanto che i soccorsi in viale Rosselli sono stati allertati in codice rosso, dunque con la massima urgenza: sul posto sono arrivate ambulanza da San Fermo e automedica da Como. Fortunatamente i tre ragazzi a bordo, tre giovani di 19, 20 e 21 anni, se la sono cavata con ferite lievi e dopo le prime cure sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde per accertamenti. Rilievi affidati alla polizia.