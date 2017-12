Incidente in centro Como: auto contro lo spartitraffico

Incidente nella tarda serata di sabato 23 dicembre 2017: in centro Como un'auto è andata a sbattere contro lo spartitraffico di piazza del Popolo. Nell'impatto la Panda con a bordo alcuni giovani ha abbattuto il cartello stradale che era stato posizionato sullo spartitrafico. E' intervenuta la polizia stradale per effettuare gli accertamenti sugli occupanti dell'auto e, soprattuttio, sul conducente. Non è stato reso noto se il giovane alla guida fosse o meno in stato di ebbrezza. Ad ogni modo, tutti i ragazzi a bordo dell'auto sono usciti illesi dall'incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale per regolamentare la viabilità che a quellì'ora di sabato - erano circa le 23 - faceva registrare ancora un discreto flusso di auto. La macchina incidentata è stata rimossa con il carro attrezzi.