Incidente in via Napoleona a Como, scontro auto-furgone: due feriti, traffico in tilt

Ennesimo incidente stradale in via Napoleona a Como, poco prima del curvone. Per cause in corso di accertamento un'auto e un furgone si sono scontrati poco prima delle 17 di martedì 30 aprile 2019 all'altezza del civico 40.

Due i feriti, due uomini di 35 anni. In Napoleona sono arrivati subito i soccorsi, ambulanza e automedica, oltre a vigili del fuoco per aiutare a estrarre uno dei feriti, rimasto incastrato tra le lamiere. Portati in ospedale in codice giallo.

Sul posto la polizia locale di Como per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità, deviata in via Rimoldi a salire: il traffico è andato in tilt con lunghe code che hanno paralizzato la circolazione sia in ingresso che in uscita dalla convalle.

Si tratta, come detto, dell'ennesimo incidente nel giro di poche settimane sempre in prossimità del curvone: lo scorso 14 aprile due ragazzi sono rimasti feriti in maniera grave dopo il ribaltamento della loro auto in seguito a uno scontro; il 23 aprile era toccato a una donna, finita contro un muro.