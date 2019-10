Incidente in via Napoleona a Como: traffico in tilt

Incidente in via Napoleona a Como intorno alle ore 13.30: due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha causato notevoli disagi al traffico. La polizia locale è intervenuta sul posto per rilevare l'incidente e regolare la viabilità che è stata messa a dura prova nell'orario di punta. Si sono formate code in entrambe le direzioni. Un uomo di 45 anni è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio ma le sue condizioni non destano preoccupazione.