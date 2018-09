Incidente a Como, auto esce di strada e vola fuori dalla Napoleona: due ragazzi feriti

Incidente in via Napoleona a Como pco dopo mezzanotte del 22 settembre 2018. Un'auto con a bordo due giovani di 23 e 24 anni è uscita di strada in corrispondenza di una curva ed è letteralmente volata di sotto. L'auto ha colpito e sradicato parte del guard-rail, dopodiché ha oltrepassato il marciapiede destro (in direzione centro città) e dopo avere colpito una colonna di un edificio al di sotto della strada si è fermata contro il muro del caseggiato. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che hanno collaborato per estrarre i feriti dall'abitacolo e trasportarli d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'ANna di San Fermo della Battaglia. Sul psoto carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso. Stando a una prima sommaria e non ufficiale ricostruzione della dinamica sembra che all'origine dell'incidente ci sia un sorpasso azzardato. Nell'incidente è rimasta coinvolta una terza persona che non è stata ferita in modo grave, forse si tratta del conducente di una seconda auto.