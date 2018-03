Incidente a Como, caos traffico in Napoleona

Incidente stradale a Como in via Napoleona nella serata di sabato 10 marzo 2018: è successo intorno alle 19. Tre le auto coinvolte, come si vede nelle foto inviate da un lettore di QuiComo: secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un tamponamento tra due vetture in cui poi è rimasta coinvolta una terza.

Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica esatta e la causa dell'incidente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Como che hanno effettuato i rilievi e hanno provveduto a bloccare il traffico. La Napoleona è rimasta chiusa nelle due corsie in discesa per permettere agli agenti di fare i rilievi di rito e rimuovere le vetture. Disagi, vista l'ora, per i numerosi automobilisti diretti in centro città.

Solo pochi giorni fa, il 4 marzo 2018, sempre sulla Napoleona si era ribaltata una vettura nella notte. Paura per 4 giovani, fortunatamente usciti senza gravi conseguenze.