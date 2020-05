Incidente a Como: schianto auto-moto sulla Statale per Lecco

Incidente apparentemente molto grave quello successo lungo la Statale per Lecco, all'altezza del civico 55 a Como poco dopo le 15 del 30 maggio 2020. Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Il motociclista ha riportato diverse ferite e contusioni ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e da un'automedica. La situazione è sembrata subito grave tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso il quale, tuttavia, è rientrato alla base senza effettivamente intervenire (forse perché il medico del 118 non ha ritenuto che il motociclista fosse in pericolo di vita). Sul posto sono intervenute anche la poliza della Questura di Como e la Polizia Locale. Inevitabili i disagi alla viabilità.

