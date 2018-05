Donna investita a Monte Olimpino: caos traffico in via Bellinzona

Incidente stradale nella mattina di mercoledì 9 maggio 2018 a Como, nel quartiere di Monte Olimpino: una donna è stata investita da un'auto intorno alle 7.45 mentre attraversava la strada sulle strisce in via Bellinzona all'altezza del civico 153.

Sul posto sono è arrivata subito un'ambulanza della croce rossa di San Fermo allertata in codice giallo: la donna, una 41enne, è stata soccorsa dal personale medico e portata in ospedale per accertamenti.

In via Bellinzona è arrivata anche una pattuglia della polizia locale di Como per effettuare i rilievi e dirigere il traffico: pesantissime infatti le ripercussioni sulla viabilità vista l'ora di punta, con lunghe code di auto in entrambe le direzioni, come si vede nella foto scattata da una nostra lettrice.

Attimi di apprensione, dunque, per la donna, come quelli vissuti venerdì 4 maggio 2018 a Rebbio dove a essere investito è stato un bambino di 6 anni: il piccolo, lasciata la mano del padre, ha attraversato di colpo la strada mentre sopraggiungeva una vettura. Ha sbattuto la testa sul cofano ed è stato portato in ospedale per accertamenti.