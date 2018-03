Incidente in centro Como: furgone abbatte semaforo

Incidente in viale Innocenzo XI a Como intorno alle ore 8.30. un furgone è andato a sbattere contro un semaforo all'incrocio con via Borsieri. Dopo averlo abbattuto ha continuato ancora la sua corsa per una decina di metri finendo a sbattere contro un palo vicino alla pizzeria Il Sombrero.

Il furgone proveniva da viale Masia. Ha abbattuto completamente il semaforo che è rimasto incastrato sotto al vicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale. L'uomo al volante del furgone è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo, nonché di pulizia della strada dai detriti del semaforo danneggiato, hanno causato notevoli disagi al traffico lungo tutto viale Innocenzo XI e viale Roosevelt.