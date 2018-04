Incidente a Como: ragazza ferita dopo scontro a un incrocio

Incidente nella mattina del 30 aprile 2018 a Como. Un'auto e un furgone si sono scontrati poco prima delle 8 in via Dante, all'altezza dell'incrocio con via Tommaso Grossi. Nello scontro una ragazza di 23 anni è rimasta ferita. Inizialmente si è temuto che la giovane automobilista avesse riportato gravi ferite, invece l'ambulanza della Croce Rossa di Como l'ha trasportata al pronto soccorso in codice verde. Sul posto oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall'incidente, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Como per regolare la viabilità messa a dura prova dal sinistro stradale.