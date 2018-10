Incidente a Como, 2 feriti in via Clemente XIII

Incidente stradale tra due auto in via Clemente XIII a Como nel primo pomeriggio di lunedì 1° ottobre 2018. E' successo intorno alle 15 nella strada che dalla rotatoria di via Pasquale Paoli (all'altezza del Driver) porta verso via Scalabrini.



Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate: come si vede nelle immagini, dopo l'impatto una delle due, una punto bianca, è finita contro il muretto che delimita la carreggiata.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi: in via Clemente XIII è arrivata un'ambulanza della croce azzurra di Como che si è occupata dei due feriti, un giovane di 20 anni e un uomo di 39. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi e dopo le prime cure sul posto sono state portate in ospedale per accertamenti in codice verde.

Impegnate anche due pattuglie della polizia locale di Como, una per i rilievi e l'altra per gestire il traffico, rallentato per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.