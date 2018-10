Incidente a Como in via Clemente XIII: uomo ferito nell'auto ribaltata

Incidente stradale a Como, tra via Clemente XIII e via Bayer, nella prima mattina di lunedì 29 ottobre 2018: intorno alle 8, infatti, un'auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Ferito un uomo di 77 anni, estratto dall'auto dai vigili del fuoco e dal personale medico, come si vede nelle immagini dei pompieri.



I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto sono arrivate un'ambulanza della croce rossa di Grandate e un'automedica da Como, oltre come detto ai pompieri che hanno aiutato a estrarre il ferito dalla vettura e a mettere in sicurezza la strada e il mezzo. Intervenuta anche la polizia per i rilievi di rito e per regolare il traffico, molto intenso vista l'ora di punta. Il 77enne è stato portato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Sempre in via Clemente XIII lo scorso 1° ottobre un altro incidente aveva causato il ferimento di due persone.