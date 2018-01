Incidente a Como, chiusa la Napoleona

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili, una decina di minuti fa via Napoleona è stata chiusa al traffico all'altezza del civico 48. Il traffico in direzione di Camerlata viene deviato in via Teresa Rimoldi. Nell'incidente ci sono quattro persone ferite e tre auto. Il sinistro sta causando pesantissimi disagi al traffico ma per fortuna non ci sono segnalazioni di feriti.