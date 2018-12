Incidente a Como tra via Palestro e via Castelnuovo: tre feriti

Incidente stradale a Como tra via Palestro e via Castelnuovo nella serata di mercoledì 19 dicembre 2018: tre le vetture coinvolte nello schianto, avvenuto poco prima delle 19.

Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, un ragazzino di 13 anni e due uomini di 49 e 71 anni.

Mobilitazione dei mezzi di soccorso, allertati in codice rosso: in via Castelnuovo sono accorse due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco di Como.

Allertati anche carabinieri e polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. I feriti, dopo le prime cure, sono stati trasportati in codice verde in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

Ripercussioni sul traffico vista l'ora di punta e le condizioni meteo.