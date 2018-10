Incidente a Como tra auto e camion dei pompieri: donna ferita in via Castelnuovo

Incidente tra un'auto e un camion dei vigili del fuoco a Como, all'incrocio tra via Castelnuovo e viale Giulio Cesare. Per cause in corso di accertamento la vettura e il mezzo pesante si sono scontrati: è successo poco dopo le 19 di sabato 27 ottobre 2018. Danni soprattutto per la macchina, come si vede nella foto inviata da una lettrice di QuiComo. Sul posto la polizia locale di Como per ricostruire la dinamica dei fatti. Intervenuta anche un'ambulanza per soccorrere la donna alla guida della vettura, una donna di 61 anni, rimasta ferita in modo lieve e portata in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.