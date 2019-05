Incidente in via Bixio a Como tra 3 auto e un'ambulanza: strada chiusa e traffico in città

Incidente stradale in via Nino Bixio a Como tra 3 auto e un'ambulanza con a bordo un paziente nel primo pomeriggio di sabato 18 maggio 2019. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto così come il fatto se l'ambulanza fosse in transito o sul posto perchè già impegnata in un intervento di soccorso.

Una persona è rimasta ferita nell'incidente ma sembrerebbe non in modo grave, secondo le prime informazioni.



I mezzi sulla sede stradale hanno comportato la chiusura temporanea della strada per permetterne la rimozione da parte della ditta incaricata. Sul posto, oltre ai mezzi del 118 per soccorrere le persone coinvolte, anche i vigili del fuoco e 3 pattuglie della polizia locale, incaricate dei rilievi e della gestione della viabilità. Ripercussioni inevitabili sul traffico con code e rallentamenti per il tempo della chiusura della strada.