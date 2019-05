Como, incidente nella notte in via Bixio: 3 ragazzi feriti

Incidente in via Nino Bixio a Como alle 2 di giovedì 25 aprile 2019: un'auto con a bordo tre giovanissimi (una ragazza di 18 anni e due ragazzi di 19 e 21 anni) è uscita di strada mentre viaggiava in salita finendo contro un muro. Secondo le prime informazioni avrebbero fatto tutto da soli.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi in codice rosso: in via Bixio sono arrivate tre ambulanze da Como, Cernobbio e San Fermo e un'automedica. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e i carabinieri per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.

I ragazzi feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, dopo le prime cure sono stati portati in ospedale, due in codice giallo al Sant'Anna e uno in codice verde a Cantù.

Incidente nella stessa notte, verso le 3.30, anche ad Arosio dove 4 ragazzi sono finiti fuori strada dopo un ribaltamento. Uno è rimasto incastrato tra le lamiere.