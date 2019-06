Incidente in autostrada a Monte Olimpino: soccorse tre persone

Incidente in autostrada intorno alle 10.20 della mattina del 15 giugno 2019 a Como. L'incidente è avvenuto in direzione di Milano lungo il rettileneo appena dopo la prima galleria provenendo dalla dogana di Brogeda. Tre le persone coinvolte, di 37, 57 e 71 anni. E' intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. L'incidente ha creato notevoli disagi al flusso viabilistico in direzione sud.