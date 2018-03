Incidente a Como, auto ribaltata sulla Valfresca

Incidente nella mattina di venerdì 2 marzo 2018 a Como in via XXVII Maggio, strada più nota come Valfresca, la strada che collega San Fermo a via Nini Bixio in città. Un'auto, una Mini, si è ribaltata a causa della neve caduta copiosamente in mattinata e del ghiaccio presenti sul fondo stradale.

Secondo una primissima ricostruzione, la vettura, guidata da un uomo, è salita sulla parte laterale a monte della strada. Sarebbe slittata a causa del ghiaccio e si è girata su un fianco. Illeso il conducente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como.

Per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo, la strada è stata chiusa dalla polizia locale per diverso tempo con alcuni disagi per gli automobilisti.