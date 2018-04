Incidente a Como, auto si schianta contro negozio in via Anzani: 3 feriti

Incidente nella serata del 3 aprile 2018 a Como. Un'auto si è schiantata contro il muro di un negozio di parrucchieri in via Anzani (ex bar Cittadella) intorno alle 20.30. Da chiarire la dinamica del sinistro stradale, ma sembra che la causa sia dovuta a un mancato stop, infatti nell'incidente risulta coinvolta una seconda vettura. Nell'incidente sono rimaste ferite, in tutto, tre persone: una ragazza di 22 anni e due uomini di 34 e 44 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori delle ambulanze della Croce Rossa di Lipomo e della Croce Rossa di Como. Gli agenti di polizia locale in servizio notturno hanno eseguito i rilievi del caso mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il veicolo e a mettere in sicurezza l'area dopo avere controllato eventuali danni all'edificio contro il quale è andata a sbattere la macchina.