Incidente in via Ambrosoli a Como, traffico in tilt

Un banale incidente ha mandato in crisi la viabilità: è successo intorno alle ore 15.10 a Como, in via Ambrosoli. Una moto e un'auto si sono scontrate. Il motociclista è uscito dall'incidente pressoché illeso: per lui solo lievi ferite e contusioni. Il sinistro stradale, però, ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e degli agenti di polizia locale per rilevare l'incidente. Inevitabili caos e code: il traffico è stato messo a dura prova per almeno tre quarti d'ora.