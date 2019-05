Incidente a Como, schianto auto-moto tra via Ambrosoli e via Palestro

Incidente stradale a Como all'incrocio tra via Ambrosoli e via Palestro: lo schianto intorno alle 14.30 di domenica 12 maggio 2019 tra un'auto e una moto.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica per soccorrere i feriti. Intevenuta anche una pattuglia della polizia locale di Como per effettuare i rilievi e gestire la viabilità e le inevitabili ripercussioni sul traffico.

L'ennesimo incidente a quell'incrocio, spesso teatro di schianti che mettono poi in ginocchio la viabilità cittadina.