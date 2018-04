Incidente tra auto e moto ad Albate, ferito un ragazzo di 15 anni: coda in Canturina

Mattinata di passione per gli automobilisti venerdì 6 aprile 2018 a Como in via Canturina: un incidente tra un'auto e una moto all'altezza del cimitero di Cameralta ha infatti paralizzato la viabilità sulla trafficata arteria in direzione di Albate, come si vede nella foto inviata da un lettore di QuiComo rimasto imbottigliato. L'impatto è avvenuto all'ora di punta, intorno alle 8. Secondo le prime informazioni, lo schianto è avvenuto tra un'auto guidata da una donna di 39 anni e una moto condotta da un ragazzo di 15 anni. Dinamica e cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e regolare la viabilità.

La peggio è toccata al giovane motociclista, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Allertate automedica e croce azzurra. Il ragazzo è stato trasportato dall'ambulanza in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.