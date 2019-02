Incidente a Como tra via Ambrosoli e via Palestro: strade bloccate

Grave incidente a Como intorno alle ore 7.30 del mattino del 15 febbraio 2019. Due auto si sono scontrate in corrispondenza dell'incrocio tra via Ambrosoli e via Palestro. Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse da due ambulanze e dai vigili del fuoco.

Caos viabilità

L'incidente ha bloccato la viabilità su entrambe le strade. Sono intervenuti gli agenti di polizia locale per regolare il traffico che, comunque, ha subito gravi disagi e rallentamenti vista anche l'ora di punta in cui è avvenuto l'incidente.

La dinamica

Le cause dello scontro sono probabilmente dovute al transito attraverso l'incrocio di uno dei due veicoli con semaforo rosso. Ancora da determinare le responsabilità dello scontro.