Incidente tra auto e moto a Colverde: paura per un 17enne

Incidente a Colverde in via per San Fermo, all'altezza di Parè, sabato 24 febbraio 2018 poco prima delle 14. Coinvolte un'auto e una moto: ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine la dinamica dell'incidente così come le cause. Paura per il 17enne alla guida della moto: all'inizio si è temuto il peggio, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto un'ambulanza e un'automedica. Allertati anche i carabinieri di Como.

Fortunatamente il ragazzo se l'è cavata con poco ed è stato poi soccorso in codice verde e portato per accertamenti all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.