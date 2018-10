Incidente a Cirimido, auto ribaltata: 2 feriti

Incidente stradale con ribaltamento nel primo pomeriggio di martedì 9 ottobre 2018 a Cirimido: per cause in corso di accertamento una vettura si è ribaltata in via Europa all'altezza del civico 3. E' successo intorno alle 13.

Due le persone ferite, fortunatamente in modo lieve: si tratta di un ragazzo di 19 anni e di un uomo di 67. Temendo conseguenze serie, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Cirimido sono arrivati con la massima urgenza ambulanza da Lomazzo e automedica da Como, oltre ai vigili del fuoco. I due uomini fortunatamente non avevano ferite gravi e sono stati portati in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice verde per accertamenti. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù per i rilievi e per accertare la dinamica dell'incidente.