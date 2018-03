Incidente a Cirimido, con l'auto contro un muro: 1 ferito

Incidente stradale a Cirimido nella tarda serata di sabato 10 marzo 2018. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine un'auto guidata da un 44enne è uscita di strada andando a sbattere contro un muro a lato della carreggiata. L'incidente è avvenuto in via Cesare Battisti, all'altezza del civico 36, poco dopo le 22.30. Completamente distrutta nella parte anteriore, come si vede nelle foto, la vettura.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra proveniente da Lomazzo, allertati anche i carabinieri di Cantù per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente 44enne è stato soccorso da un'ambulanza della croce rossa di Lomazzo: è stato trasportato all'ospedale di Tradate in codice verde, le sue condizioni, dunque, non sono gravi.