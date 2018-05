Incidente a Como, il ciclista Davide Ballerini investito in via per Cernobbio

Il ciclista canturino Davide Ballerini, 23 anni, promessa dello sport italiano e reduce dal Giro d'Italia, come riporta la Provincia, è stato investito da un'auto nel pomeriggio di giovedì 31 maggio 2018 in via per Cernobbio a Como. L'atleta, reduce dal Giro d'Italia, è stato investito da un'auto intenta, secondo le prime ricostruzioni, a svoltare a sinistra. E' successo poco prima delle 16.

Le condizioni di Ballerini sembravano molto gravi tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: in via per Cernobbio è arrivata un'ambulanza che ha prestato le prime cure al giovane.

Fortunatamente non ha riportato ferite gravi ed è stato portato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti in codice verde.

Pesanti ripercussioni sul traffico soprattutto al momento dei soccorsi: due le pattuglie della polizia locale di Como intervenute per i rilievi e per gestire la viabilità.

Viabilità già messa alla prova poco prima delle 13 quando un motociclista è caduto sul lungolago all'angolo con via Cavallotti: anche in quel caso traffico rallentato per permettere i soccorsi.