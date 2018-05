Incidente a Como, ciclista cade in via per San Fermo: è grave

Grave incidente intorno all ore 8.40 del 1 maggio 2018 a Como. Un ciclista è rimasto è rimasto vittima di una brutta caduta mentre percorreva via per San Fermo. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi. Il ferito, 59 anni, è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo. Dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dove è giunto in condizioni critiche. L'incidente ha causato rallentamenti della viabilità lungo via sper San Fermo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como.

Il ciclista stava pedalando insieme ad altri compagni quando per motivi ancora da chiarire è rovinasamente caduto sull'asflato riportando molte fratture e un trauma cranico.