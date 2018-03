Incidente a Cernobbio, auto nella scarpata del Bisbino: morto

Tragico incidente nel pomeriggio di lunedì 5 marzo 2018 a Cernobbio: per cause al vaglio delle forze dell'ordine, una persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è uscita di strada con la sua auto sulla via che porta al monte Bisbino ed è morta.

Secondo le prime ricostruzioni l'auto è finita in una scarpata in un punto a poca distanza dalla cima del Bisbino. L'allarme è scattato intorno alle 15.40. L'incidente è apparso subito grave tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Subito si è levato in volo l'elicottero del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza della croce azzurra di Como. L'auto è stata individuata nella scarpata, in mezzo agli alberi, precipitata per diversi metri. I pompieri l'hanno vincolata con le loro attrezzature per recuperarla. Intervenuti anche i carabinieri di Como.

In corso gli accertamenti: sarebbero infatti molte le cose ancora da chiarire, sia sulla dinamica dell'incidente che sulle cause della morte del conducente.