Incidente a Cernobbio, furgone contro un muro: un ferito

Incidente nel pomeriggio di martedì 8 maggio 2018 a Cernobbio dove un furgone è andato a sbattere violentemente contro il muro di un'abitazione. E' successo intorno alle 14.30 in via della Libertà all'altezza del civico 52. Ferito in maniera seria il conducente, un uomo di 43 anni.



Dinamica e cause dell'incidente sono ora al vaglio delle forze dell'ordine. Richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco di Como che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e la strada e i carabinieri di Como per i rilievi. Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso, l'automedica da Como e l'ambulanza da Cernobbio, allertati in codice rosso. Al 43enne ferito sono state subito prestate le prime cure, poi è stato portato in codice giallo all'ospedale.

