Incidente a Cermenate, moto travolta da un autobus: gravissimo uomo di 32 anni

Grave incidente stradale nella mattina di venerdì 20 aprile 2018 a Cermenate: secondo le primissime informazioni, una moto, guidata da un uomo di 32 anni, è stata travolta da un autobus in via Europa Unita, la strada tra Cermenate e Bregnano.

Lo schianto intorno alle 10. Ancora da ricostruire la dinamica, adesso al vaglio dei carabinieri di Cantù intervenuti sul posto per i rilievi.

Gravissime le condizioni del motociclista: per soccorrerlo sono intervenute automedica da Como e ambulanza. La situazione però è apparsa molto grave, tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso da Milano per il trasporto dell'uomo in ospedale.

