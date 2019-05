Incidente a Cermenate: intorno alle 21.15 del 29 maggio 2019 una macchina si è ribaltata in via Negrini. Al volante c'era una donna di 49 anni che è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate e da un'automedica. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Lomazzo e Cantù.