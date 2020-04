Incidente a Castiglione d'Intelvi: scontro tra un camion e un furgone

Questa mattina, 29 aprile, pochi minuti prima delle 8, a Castiglione d'Intelvi un incidente ha coinvolto un furgone e un camion che viaggiavano su via Roma, provenendo da sensi di marcia opposti. Due persone sono rimaste coinvolte nell'incidente e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di San Fedele Intelvi, ma per ora non si hanno maggiori notizie.

È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per ripristinare la carreggiata. Inevitabili quindi i disguidi al traffico, visto che i mezzi incidentati occupavano l'intera via.