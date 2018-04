Incidente a Castelmarte, auto si ribalta e investe un pedone: 4 feriti

Incidente stradale nella mattina di lunedì 23 aprile 2018 a Castelmarte, sulla strada provinciale 40. Secondo le primissime informazioni raccolte, per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate sulla provinciale. E' successo poco prima delle 8. Nell'impatto una delle due vetture si è ribaltata travolgendo un pedone, un uomo, che camminava lungo la strada.

Quattro le persone coinvolte: si tratta di 3 uomini, di 25,39 e 69 anni e una donna di 70 anni.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto due ambulanze da Erba e Canzo, l'automedica e l'elisoccorso da Bergamo. Intervenuti anche i vigili del fuoco da Erba per mettere in sicurezza la strada e i carabinieri di Como per i rilievi.

La peggio è toccata al pedone, un uomo, trasportato in elicottero all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. Traumi seri per lui ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un'altra persona è stata portata per accertamenti in codice verde all'ospedale di Erba in ambulanza.

Disagi alla circolazione con rallentamenti sulla provinciale per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.