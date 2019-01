Cassina Rizzardi, auto fuori strada finisce in un fosso: conducente miracolato

Incidente stradale a Cassina Rizzardi nella notte tra sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019: per cause in corso di accertamento un'auto, una Seat Leon bianca, è finita fuori strada sulla provinciale che collega Cassina con Villaguardia (la via Manzoni) nella zona dell'autolavaggio. Avrebbe fatto tutto da sola.

La vettura è finita in un fosso a lato della carreggiata dove scorre una roggia. E' successo intorno alle 3.30, ma la macchina è stata recuperata solo in mattinata.

Miracolosamente illeso il conducente dell'auto, un giovane, che è riuscito a uscire dalla vettura senza bisogno di soccorsi.