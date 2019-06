Incidente auto-moto a Casnate: uomo ferito

Schianto tra auto e moto a Casnate con Bernate in via Garibaldi: l'incidente verso le 18.30 di lunedì 24 giugno 2019. Ferito un uomo di 34 anni. Sul posto per soccorrere il motociclista un'ambulanza della croce azzurra e i vigili del fuoco di Como. Il ferito è stato portato in ospedale in codice verde a Cantù. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Allertati per i rilievi anche i carabinieri di Cantù.