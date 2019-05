Scontro auto-moto a Casnate con Bernate: ferito 17enne

Incidente a Casnate con Bernate intorno alle ore 14 di venerdì 10 maggio 2019. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Pascoli. Il motociclista (un ragazzo di 17 anni) ha avuto la peggio ed è rimasto ferito in modo piuttosto serio. Inizialmente si è temuto il peggio, tanto è vero che i mezzi di soccorso del 118 - un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Como - sono intervenuti in codice rosso. Il giovane dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.

Sul posto sono iontervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.