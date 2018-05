Incidente a Casnate, scontro tra auto e moto: grave uomo di 55 anni

Incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 maggio 2018 a Casnate con Bernate: ferito un 55enne.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto e una moto si sono scontrate in via Grigna poco dopo le 18. Nell'urto è rimasto ferito un uomo di 55 anni. Subito si è temuto il peggio per le sue condizioni, tanto che in via Grigna sono arrivate ambulanza da Grandate e automedica da Como allertate in codice rosso. Il personale medico ha prestato le prime cure all'uomo che poi è stato portato in ospedale in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri di Cantù cui sono stati affidati i rilievi di rito.

Nella mattina di mercoledì un altro incidente ha visto protagonista un motociclista: è successo a Como, in via Valleggio. Ferito un 69enne.