Casnate, moto contro un'auto: un ferito

Incidente a Casnate con Bernate: poco prima delle ore 9 del mattino del 14 giugno 2018 un'auto e una moto si sono scontrate lungo via Pitagora. Ad avere la peggio, come è facile immaginare, è stato il motociclista che dopo l'urto è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un'automedica. Il motociclista, le cui condizioni in un primo momento sono apparse molto gravi, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Dunque, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso che serviranno a stabilire eventuali responsabilità.