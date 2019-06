Incidente a Casnate, auto fuori strada dopo il frontale

Paura a Casnate con Bernate per un incidente stradale avvenuto al mattino presto di martedì 18 giugno 2019: uno schianto semifrontale in via Socrate ha fatto finire una delle due auto fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como che hanno recuperato e messo in sicurezza i mezzi, oltre ad aiutare le persone coinvolte. Fortunatamente si segnala solo un ferito lieve.

Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco: prima dell'intervento a Casnate aveva infatti soccorso una donna rimasta ferita in un incidente sull'autostrada A9.