Incidente a Carugo, scontro tra camion e auto sulla Novedratese: 3 feriti

Incidente a Carugo nella mattina di lunedì 11 giugno 2018: secondo le prime informazioni raccolte, un camion si è scontrato contro un'auto sulla strada provinciale per Novedrate, all'altezza del cimitero di Carugo.

In seguito all'urto, la vettura è finita fuori strada. E' successo intorno alle 9.30.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi in codice rosso: a Carugo sono arrivate automedica e ambulanza per prestare le prime cure ai feriti, 3 in tutto: si tratta di due ragazzi di 20 e 21 anni e di un uomo di 50 anni.

Il 118 ha richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco di Como: nessuno dei feriti sarebbe rimasto incastrato nelle vetture e i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza della strada e dei mezzi. L'ambulanza ha portato i feriti in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri di Cantù e la polizia locale per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica e delle cause dell'incidente.

Lo scorso 21 marzo un altro mezzo pesante era rimasto conivolto in un incidente a Lomazzo: il camion si era scontrato con un furgone. Tre i feriti.